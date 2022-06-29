Зеленський розповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь України на осінньому саміті «Великої двадцятки» буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту. Про це він повідомив на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо, передає Українська правда.

«Сприяння Індонезії, як головування і учасника двадцятки, надзвичайно важливе для відновлення миру. Я вдячний вам, пане президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті 20-ти і, звичайно, я приймаю це запрошення. Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту», – заявив Зеленський.

Відодо наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському. Він додав, що має «звістку» для президента України і згодом матиме зустріч із главою рф володимиром путіним. При цьому президент Індонезії закликав до миру.

Зазначимо, що Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт «Групи 20» (G20) на острові Балі. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту рф володимиру путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. путін збирається взяти участь у саміті.

Через можливу присутність президента росії склад учасників зустрічі під питанням, хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти бойкоту саміту «Великої двадцятки», навіть якщо в ньому візьме участь путін. При цьому, за словами прем’єра Італії, путін на саміт не поїде.

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