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На Київщині через блискавку задетонувала вибухівка: зруйновано міст

Ольга Денисяка

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Біля села Демидів у Вишгородському районі Київщини внаслідок удару блискавки задетонував вибуховий пристрій – пошкоджено міст через річку Ірпінь. Про це у Facebook повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний.

За інформацією посадовця, зараз рух транспорту через міст тимчасово неможливий. Відповідаючи на коментарі, він уточнив, що відбулася детонація через блискавку.

Водночас за даними Київської ОВА, за попередньою інформацією, одна людина загинула та двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Наразі місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з’ясування причин інциденту.

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