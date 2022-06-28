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В Україні повернули обов’язкові публічні закупівлі в Prozorro

Андрій Котенський

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Кабінет міністрів повернув обовʼязкове проведення публічних закупівель для всіх державних та місцевих органів влади та підприємств – у лютому цю норму скасували через воєнний стан, інформує Prozorro.

Нова постанова передбачає, що для закупівель від 50 тис. грн замовники мають проводити спрощені закупівлі, що дозволяє за 6-8 днів провести аукціон та укласти контракт з постачальником. Крім того, стандартизовані товари, як от пальне, офісне устаткування чи харчові продукти можна буде купувати в електронному каталозі Prozorro Market.

Водночас зміни передбачають підстави для проведення прямих закупівель, коли це є критично важливим. Наприклад, замовники, що перебувають у зоні бойових дій та не мають можливості скористатися системою чи мають нагальні потреби у закупівлі, зможуть укладати прямі контракти.

«Повернення обов’язкових закупівель у Prozorro дозволить державі заощаджувати кошти завдяки конкуренції на торгах. Крім того, це має стати підтримкою для підприємців, що зіштовхнулися з суттєвим скороченням доходів після повномасштабного вторгнення росії. перебував у шоковому стані», – йдеться у повідомленні.

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