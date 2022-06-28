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Україна починає комерційний експорт електроенергії до Європи

Андрій Котенський

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Європейська енергосистема ENTSO-E ухвалила рішення щодо офіційного старту з 30 червня комерційного експорту електроенергії з України до Європи початковим обсягом 100 МВт. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Економічна правда.

Як додали в Укренерго, 27 червня оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи ENTSO-E визнали, що “Укренерго” разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі необхідні для цього технічні передумови.

Галущенко зазначив, що обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему.

«Технічно наша енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт», – зауважив міністр.

При цьому наразі розподіляються лише перетини в напрямку Румунії. Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності до Румунії проходить сьогодні, 28 червня, з днем постачання на 30 червня.

За його словами, всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією. Галущенко нагадав, що поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме кошти, які необхідні для стабілізації фінансового стану енергоринку.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія та об’єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС.

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