росіяни вбили в щонайменше 341 дитину в Україні

Станом на ранок 28 червня щонайменше 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації: 341 дитина загинула та понад 622 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 336, Харківській – 183, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 57, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17. Всі дані ще встановлюються.

В ніч на 28 червня через обстріл окупантами м. Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення 6-річна дівчинка. 27 червня внаслідок авіаудару ворога по м. Лисичанськ загинув хлопчик 14 років.

27 червня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район м. Харкова. Поранення отримали п’ять хлопчиків віком від 8 до 12 років. 26 червня під час обстрілу військами РФ с. Малинівка Покровського району Донецької області отримав поранення 9-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

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