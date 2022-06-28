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На залізничному мосту у Львові двох дітей вдарило струмом

Ольга Денисяка

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Ввечері 27 червня на пішохідному мосту над залізницею у Львові вдарило струмом 16-річного хлопця та 13-річну дівчину. Дітей госпіталізували, вони перебувають у стані середньої важкості. Про це Львіському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Нещасний випадок стався близько 20:00 год. на пішохідному мосту над залізницею на вул. Ковельській, 2 у Личаківському районі.  Попередньо, ураження сталось від контактної мережі.

Постраждалих – 16-річного хлопця та 13-річну дівчину госпіталізували до лікарні святого Луки (раніше – 8-ма міська лікарня). Як уточнили у лікарні, діти перебувають у стані середньої важкості, їм надають всю необхідну медичну допомогу. Обставини події з’ясовують.

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