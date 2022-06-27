Вікторія Сюмар: «Імперія спочатку заходить через культуру та інформацію, а вже потім пре ракетами і танками»

Колишня заступниця секретаря РНБО, народний депутат Верховної Ради України VIII скли Вікторія Сюмар про те, як деякі проросійські політики стали палкими українськими патріотами:

«Націоналісти ви узколобиє, кто вам позволіл запрєщать наш язик і наше наслєдіє…» – ось таке я слухала в залі парламенту минулого скликання, щоразу коли проводила закони чи то про квоти на радіо, чи про мову на ТБ і в освіті, про заборону російського кіно та інформпродукту…

Тому коли сьогодні аж п’ятеро друзів прислали мені фото «націоналіста» Добкіна, я іронічно посміхаюся.

Ці люди 30 років відмовляли Україні в праві на своє українське і не розуміли, що імперія спочатку заходить через культуру та інформацію, а вже потім пре ракетами і танками, сподіваючись на лояльність і «квіти» від місцевих аборигенів… І «наслєдіє» імперії – це всього лише її інструмент.

Фото запощу. Так виглядають українські політики, «просвітлені» війною…

І так, це напевно краще від поведінки якогось мураєва. Ну і краще пізно, ніж ніколи. Якщо щиро.

Висновок: в Україні вже не може бути проросійських політиків і партій. Україна нарешті повноцінно постала перед викликом усвідомлення себе як давньої і самобутньої нації, культура якої сьогодні вражає світ і яка може стати «відкриттям» майбутнього.

Завжди це знала), і любила українське.

В цьому фото є дві гарні речі – червоно-чорний стяг і тризуб».

ізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.