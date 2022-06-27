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В Україні зросла кількість постраждалих дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок понеділка, 27 червня, російські військові вбили 339 дитини в Україні, ще щонайменше 614 зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 335, Київській – 116, Харківській – 179, Чернігівській – 68, Миколаївський – 48, Луганській – 57, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 061 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 213 з них зруйновано повністю.

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