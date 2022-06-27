ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні арештували майно російських компаній на 4,5 млрд грн

Ольга Денисяка

|

Суд наклав арешт на майно в Україні, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн. Про це йдеться в Телеграмі офісу генерального прокурора.

У повідомленні йдеться,що це зробили в ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни рф проти України. Заблокували також приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватися в підривній діяльності проти країни.

Суд наклав арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки , загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал