В Україні арештували майно російських компаній на 4,5 млрд грн

Суд наклав арешт на майно в Україні, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн. Про це йдеться в Телеграмі офісу генерального прокурора.

У повідомленні йдеться,що це зробили в ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни рф проти України. Заблокували також приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватися в підривній діяльності проти країни.

Суд наклав арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки , загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

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