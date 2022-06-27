В річці Західний Буг на Львівщині втопилась 16-річна дівчина

В річці Західний Буг у Червонограді на Львівщині втопилась 16-річна мешканка району. Про це йдеться у Facebook Центральної рятувально-водолазної служби.

Тіло загиблої водолази підняли з води 27 червня. Загибла 16-річна дівчина була мешканкою села Поздимир Червоноградського району.

«27 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи ЦРВС з річки Західний Буг в м. Червоноград підняли на берег тіло дівчини, 2006 р. н, мешканки с. Поздимир Червоноградського району», – йдеться в повідомленні.

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