У Росії вперше з 1918 року стався дефолт

У Росії минув пільговий період для виплати близько ста мільйонів прострочених платежів за держоблігаціями, що призвело до першого дефолту країни з 1918 року. Про це пише Bloomberg.

Так, РФ не змогла виплатити близько ста мільйонів боргових зобов’язань в іноземній валюті. Саме це стало «кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам» та призвело до дефолту країни.

«Це ознака швидкої трансформації країни на економічного, фінансового та політичного вигнанця», – йдеться в повідомленні.

Однак у Bloomberg зауважили, що наразі дефолт носить символічний характер і мало що означає для громадян Росії.