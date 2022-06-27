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У Маріуполі знайшли ще понад сотню тіл загиблих

Анастасія Диняк

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Російська авіабомба вбила в тимчасово окупованому Маріуполі понад 100 мирних мешканців. Тіла людей досі під завалами. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Так, Лівобережному районі Маріуполя у будинку на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Меотиди знайшли понад 100 тіл загиблих місцевих мешканців. Люд померли від влучання російської авіабомби в багатоповерхівку.

«Тіла досі під завалами. Вилучення і поховання окупанти не планують», – додав Андрющенко.

Наразі у місті триває ексгумація. В пріоритеті території шкіл та дитячих садочків, які згодом обробляють від трупного запаху. Біля інших будівель обробки не проводять.

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