На можливий «ляпас» з Придністров'я Україна відповість ударом, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що інформацію про загрози безпеці України з боку окупованої молдавської території Придністров’я поширює росія, проте запевнив, що у випадку їхньої реалізації Україна реагуватиме відповідно. Про це він заявив на спільній із Президентом Молдови Маєю Санду пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Тому все це накручено і зроблено з боку російської федерації, ми відповідатимемо відповідним чином у разі ризиків», – відповів він на запитання про дії України у разі атаки з боку Придністров’я.

Зеленський розповів, що Україна справді отримує «ті чи інші сигнали» щодо Придністров’я, назвавши їх «неприємними». За його словами, це питання обговорювалося на зустрічі із Санду.

«Але вони мають знати – ці люди, які на тимчасово окупованій території Молдови – Придністров’я перебувають: для нас це будуть не удари, а ляпас, ми точно відповімо ударом. Але вважаю, що перш за все ми маємо все робити так, щоб не було дестабілізації у регіоні. Ми всіляко це показуємо. Ми зараз воюємо з росією на нашій землі, хоча ви бачили, що були ракетні удари неодноразово з боку білорусі», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що президент Молдови Мая Санду у понеділок перебуває з візитом в Україні. Вона вже відвідала Ірпінь, Бучу та Бородянку.

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