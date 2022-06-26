Науковець з Антарктиди повернувся воювати за Україну

Морський біолог Андрій Зотов, який працював у складі наукових експедицій на антарктичній станції «Академік Вернадський» повернувся захищати Україну і вступив до лав ЗСУ. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

До повномасштабного вторгнення рф Андрій Зотов займався науковою діяльністю. Будучи морським біологом, він досліджував водні середовища як в Україні, так і за її межами, зокрема у складі наукових експедицій на станції «Академік Вернадський».

«У попередні роки я тричі брав участь у сезонних дослідженнях, що тривали протягом антарктичного літа (3-4 місяці). В цей час крига відходить і дозволяє вивчати морське середовище. На станції ми досліджували, як зміни клімату змінюють антарктичну екосистему, яка першою реагує на ці глобальні виклики», – розповідає Андрій.

Саме під час однієї з таких експедицій він і застав повномасштабну війну. Як пригадує науковець, тоді вся команда була шокована і пригнічена. Багато хто певний час навіть відмовлявся вірити у те, що відбувалося. Втім Андрій Зотов вирішив повернутися, аби захищати Україну від російських окупантів.

«Я передав свої дослідження іншим колегам, узгодив свої плани з керівництвом станції та домовився з капітаном антарктичної яхти, що мене доставлять до Аргентини в Ушуаю. Там я дістався до Буенос-Айреса, звідти – пролетів океан до Амстердаму, потім рушив до Варшави, після цього – до Перемишля і вже тоді дістався до Львова», – каже про свою подорож додому чоловік.

Діставшись до Одеси, Андрій Зотов вступив до лав 28 окремої механізованої бригади ЗСУ, служить командиром роти. При цьому варто зауважити, що зброя для науковця – не новизна. Андрій є ветераном АТО, адже воював на Донбасі у 2014-2015 роках. Але зізнається, що цю війну не можливо порівняти з війною 2014-го.

«Хоч ми й були тоді в різних “гарячих точках”, але зараз кількість обстрілів та масштаб ліній зіткнення набагато більші. Тепер все серйозніше, ця війна вимагає постійного, швидкого навчання та адаптації до нових умов. Ворог використовує усю свою потужність, але ми обов’язково переможемо», – додає Андрій Зотов.

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Фото: ОК «Південь»