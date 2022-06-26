ФСБ вчить російських чиновників й артистів правильно хвалити путіна, – СБУ

Спецслужби перехопили нові методички фсб, я у яких російських чиновників вчать правильно хвалити путіна та коментувати війну в Україні. Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Документ російських спецслужб має примітку «до неухильного використання». Його СБУ перехопила його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади рф.

Саме за викладеними в документі тезами мають готувати свої виступи російські чиновники, артисти та спортсмени. Ним послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на нещодавньому Економічному форумі у Петербурзі.

«Один із головних наказів фсб – хвалити путіна. Адже це він нібито “не допустив війни на території рф, якої так хотів Захід” та “особисто захистив росію від знищення, а росіян – він стояння на колінах”. А для більшої переконливості аналітики фсб наводять цілий блок “найчеснішої статистики” про захмарну підтримку російського диктатора та перераховують аргументи, щоб росіяни не боялися дефолту та міжнародних санкцій», – йдеться у повідомленні.

Окрему увагу у пропагандистських методичках ФСБ приділяє роботі з молоддю. Ще в попередніх подібних документах рашисти вказували на високий рівень пацифізму серед молоді.

Тому пропагандисти знайшли «покращення» і для них. Наприклад, блокування Instagram спецслужби рф називають повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу. Бо більшість росіян віддають перевагу «Аднакласнікам».

«росія може продовжувати брехати своїм громадянам і розповідати, “як у них все добре”, але правда в тому, що армія рф вбиває мирних українців, а ми всі – дуже мотивовані захищати свою країну і якомога далі дистанціюватися від росії», – наголошують в СБУ.

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