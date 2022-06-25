Youtube заблокував 500 каналів з фейками про «радіокерованих гусей» та «біолабораторії»

На вимогу Служби безпеки України заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Також, за даними СБУ, наразі передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

Зазначається, що заблоковані канали публікували безглузді фейки про «біолабораторії» та «радіокерованих гусей», ненависть до українців та брехню для своїх громадян

«Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани. Проте вона не ефективна в Україні. Адже СБУ успішно протидіє рашистам не тільки в боях, але й на інформаційному фронті», – йдеться в повідомленні.

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Кіберфахівці Служби затримують ворожих агітаторів та агентів, нейтралізують кібератаки та викривають російські фейки. Щоб долучитися до інформаційної боротьби, СБУ закликає надсилати на офіційний чат-бот інформацію про інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

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