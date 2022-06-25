В Маріуполі окупанти спалили книжки з бібліотеки храму Петра Могили

В Маріуполі за наводкою російської православної церкви російські окупанти вилучили та спалили книжки з бібліотеки храму УПЦ Петра Могили. Серед спалених книг були унікальні примірники, які тепер втрачені назавжди. Про це в Телеграмі заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Релігійна помста. Після візиту московських агентів, фсб в рясах, стало відомо, що в Храмі УПЦ Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками», – заявив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя зазначив, що бібліотека мала декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.

Також він розповів, що храм Петра Могили створили для підтримки містян. Він внесений до Книги рекордів Гінесса України, як такий, що містить найбільший петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання щодо знесення Храму або переформатування його за канонами РПЦ.

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