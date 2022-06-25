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«Укрпошта» випустить марку з літаком «Мрія»

Ольга Денисяка

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«Укрпошта» створила ще одну патріотичну марку. Вона має назву «Українська мрія» і присвячена однойменному літаку. Про це йдеться в Телеграмі компанії.

Нова марка з українською мрією вийде вже 28 червня, а до неї – конверт та листівка.

«Цей випуск дуже особливий для нас. Бо він уособлює українську незламність. Росіянам вдалося знищити найбільший літак у світі, наше творіння. Але їм не вдасться знищити нашу справжню мрію і прагнення до свободи. Це знає кожен дорослий і малий», – йдеться в повідомленні.

Авторкою ілюстрації до марки стала одинадцятирічна школярка з Волині Софія Кравчук. Дівчинка намалювала цю ілюстрацію ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?».

«Сьогодні малюнок актуальний як ніколи. Хочемо, аби цей витвір філателії надихнув кожного українця мріяти сміливіше», – кажуть в «Укрпошті».

Нагадаємо, врезультаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був знищений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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