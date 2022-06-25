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На Харківщині загинула родина з 14-річною дитиною

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 25 червня щонайменше 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф: 339 дітей загинуло та понад 611 поранено. Про це йдеться у Facebook офісу генпрокурора.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами рф 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином. Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу, с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 335, Харківській – 179, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 55, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17. Всі дані ще встановлюються.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.

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