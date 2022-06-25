На Харківщині у підрозділі з 80 окупантів залишились 6, – розвідка

російський окупант розповів знайомому по телефону, що з 80 людей підрозділу військ рф після боїв на Харківщині залишилося лише шестеро. Про це йдеться в опублікованому у Facebook перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України

«Втекло людей 80. Нас тут залишилось 6», – розповідає про стан справ у своєму підрозділі окупант.

Також російський військовий, що перебуває зараз в Харківській області, розповідає про спроби росіян атакувати позиції ЗСУ і бідкається, що військових з інших відділень «кидають».

«Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік). Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість», – розповідає російський військовий.

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