Львівські лікарі врятували літню волонтерку з Херсона, якій окупанти зламали хребет

Російські окупанти жорстоко побили літню журналістку і волонтерку з Херсона, бо вона не хотіла віддавати українського паспорта. Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла сісти до автівки і втекти з ворожого блокпоста. Уже понад місяць жінка перебуває у лікарні Св. Луки у Львові. Про це йдеться у Facebook Першого медоб’єднання Львова.

До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон. Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку.

Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта – це була її принципова позиція як українки – почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом.

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. Аби Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент.

Операція минула успішно. Херсонка Тетяна вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче. Каже: лікуватися довго не буде, адже відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити.

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