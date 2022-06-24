Захисники Сєвєродонецька відходять на нові позиції, – Гайдай

Українським військовим доведеться відходити з Сєвєродонецька на нові позиції. Про це повідомив в Телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На жаль, доведеться відводити наших військових із Сєвєродонецька, бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу – зростає кількість загиблих», – заявив Гайдай.

Голова Луганської ОВА зазначив, що росіяни обстрілюють Сєвєродонецьк практично кожного дня протягом чотирьох місяців. Через постійні обстріли інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

«Зі сторони Золотого та Тошківки в бік Лисичанська просуваються росіяни, ДРГ проникали на околиці міста, але були витиснуті, зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет «Точка-У», – повідомив Сергій Гайдай.

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