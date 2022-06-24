Українське онлайн-казино допомагає тваринам

Азартна гра може не лише принести вам гроші, а й допомогти врятувати тварин притулку «Відродження».

Українське онлайн казино Залізний Джокер пропонує благодійні ігри, аби тварини з притулку завжди могли отримати усю необхідну медичну допомогу.

Мета — власна ветеринарна кімната для притулку

Тварини з притулків часто потребують особливого піклування, складного лікування та нагляду ветеринара. Сюди потрапляють і старенькі, і малеча. Власна ветеринарна кімната, що має сучасне обладнання, допоможе надавати всю необхідну медичну допомогу тваринам безпосередньо у притулку, швидко, не втрачаючи безцінний час на пошуки коштів на лікування.

Але питання не лише в грошах. Для тварин будь-яке пересування зі звичних умов стає стресом, а це додатковий ризик для здоров’я. Складні пацієнти особливо тяжко переносять транспортування, а є й такі, яким перевезення заборонене. Також за наявності ветеринарної кімнати безпосередньо в притулку, розширюються можливості проводити профілактику та реабілітацію.

Команда Залізного Джокера, спільно з благодійним фондом Happy Paw, запровадили збір коштів для притулку «Відродження» цікавим способом.

Як допомогти, граючи

Кожен, хто грає в Залізному Джокері, та щодня виконує місії і отримує бонуси, може обрати тематичний рівень до вподоби. Тематичний рівень Лапки саме містить благодійні ігри на допомогу притулку. Потрібно лише виконати завдання, що вказано в умовах кожної місії, і отримати бонуси. Кошти із казино надходять у форд Happy Paw, який передає їх у притулок «Відродження».

Зареєструватись на сайті казино joker.ua може кожен, кому виповнилось 18 років. Кожен новий гравець отримує від казино промокод VABANK. Якщо ви ще не грали онлайн, це чудова нагода спробувати.

Персональний внесок у фонд

Не обов’язково бути зареєстрованим гравцем, аби долучитись до нашої благодійної ініціативи. Ви можете зробити персональний внесок у фонд Happy Paw на нашому сайті і підтримати Залізні Лапки.

Ми вже зібрали 250 000 гривень, це чверть від потрібної суми, й надалі сподіваємось на гарну динаміку надходження коштів.

Розкажіть про наш збір своїм знайомим. Ми дуже вдячні кожному, хто долучається до зборів.

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