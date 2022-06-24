У Росії дозволили продавати техніку без дозволу правовласників

На території РФ узаконили продаж іноземної електронної техніки через так званий «паралельний імпорт». Відтепер зокрема смартфони Apple і Samsung зможуть продавати без дозволу правовласників. Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Так, російські магазини електроніки Ozon та «Связной», що знову почнуть продавати недоступну раніше техніку. Зокрема це стосується смартфонів Apple і Samsung, а також ігрових приставок PlayStation, Xbox та Nintendo.

Мережі користуватимуться так званим «паралельним імпортом». Вартість техніки буде на 10-20% вищою, однак магазини обіцяють гарантію.

Зауважимо, російський уряд узаконив цю схему ще на початку травня. До переліку іноземних товарів, які можна збувати без дозволу, внесли звукозаписну апаратуру, фото та кінотехніку, медичні інструменти, годинники Apple, музичні інструменти, приставки XBox, PlayStation та Nintendo.

Окрім того, дозвіл поширюється на понад 50 автобрендів. Серед них Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Tesla, Mercedes-Benz, Lamborgini, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, Bugatti тощо.