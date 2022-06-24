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Ситуація дуже погана, – мер Миколаєва про обстріли міста

Анастасія Диняк

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Миколіїв обстрілюють з тимчасово окупованої території Херсонщини. Мер міста Олександр Сєнкевич радить людям тимчасово виїхати. Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Так, окупанти завдають удару по Миколаєву з території Херсонської області. Влада міста не встигає вчасно реагувати на небезпеку, адже відстань дуже незначна. Таки чином сирени про тривогу лунають вже після вибухів.

«Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу»

За словами Сєнкевича, місто обстрілюють з реактивних систем залпового вогню типу «Смерч» чи «Ураган» та високоточними ракетами. Наразі в Миколаєві з 480 тисяч жителів, які були до війни, залишилось близько 230 тисяч.

«Щодня у нас щось прилітає, щодня хтось гине… Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться», – наголосив мер.

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