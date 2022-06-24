Окупанти викрадають дітей українських військових

На тимчасово окупованих територія України росіяни викрадають родичів українських військових, в тому числі й їхніх дітей. Інформацію про них вони знаходять в адмінбудівлях чи дізнаються від колаборантів. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, викрадення людей російськими військовими набуло систематичного характеру. Найбільше випадків зафіксовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Інформацію про сім’ї бійців ЗСУ окупанти знаходять в захоплених адміністративних будівлях або за допомогою місцевих колаборантів. Росіяни викрадають як жінок та людей літнього віку, так і дітей.

«Нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця… З міркувань безпеки, ми не називаємо імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, далі окупанти зв’язуються з військовослужбовцями та вимагають прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.