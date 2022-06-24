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«Межигір’я» стане державним парком-пам’яткою

Андрій Котенський

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Колишня резиденція президента-втікача Віктора Януковича «Межигір’я» стане парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Відповідне клопотання Міндовкілля погодив Кабінет Міністрів України.

Мальовниче урочище біля Дніпра «Межигір’я» з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції гідності «Межигір’я» стало одним з популярних туристичних місць.

За попередніми даними експертів, на території резиденції відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття.

«Міндовкілля, за ініціативи Прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення Урядової резиденції «Межигір’я» у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як «Феофанія», «Маріїнський парк» чи «Голосіївський ліс», – заявив Міністр Руслан Стрілець.

Щоб Урядова резиденція «Межигір’я» офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення, Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт Указу Президента.

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