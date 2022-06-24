Епіфаній просить передати ПЦУ один із храмів Києво-Печерської лаври

Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній закликав прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля передати ПЦУ один із храмів на території Києво-Печерської лаври, який нині окуповано представниками церкви московському патріархату. Про це йдеться у відкритому листі, що опубліковано опублікували на сайті ПЦУ.

Епіфаній нагадав, що 23 травня ПЦУ створила чоловічий монастир Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та нагадує, що витоки Печерського монастиря сягають середини ХІ століття (на сто років раніше, ніж перша літописна згадка про населений пункт Москва). Протягом століть Печерський монастир, який згодом отримав статус лаври, розвивався як невіддільна складова Київської митрополії.

Однак антиканонічна анексія Київської митрополії московським патріархатом у 1685-1686 роках призвела до того, що Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі була неканонічно підпорядкована російській церковній владі.

«Одним із безпосередніх наслідків такого загарбництва стала примусова русифікація церковних традицій, знищення документів про правдиву історію монастиря й української церкви, цензура книгодрукування за московсько-петербурзькими зразками», – йдеться у листі.

Митрополит наголошує, що останні 30 років незалежності України керівництво монастиря московського патріархату послідовно підтримувало і продовжує підтримувати та пропагувати ідеологію «русского міра» та дивується чому одна з провідних духовних та історичних святинь українського народу монопольно використовується московським патріархатом, хоча є багато ченців лаври, які більше не хочуть підпорядковуватися москві.

«Прошу: 1. Невідкладно вирішити питання про надання одного з храмів на території Верхньої Лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої Лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ…

Знайти можливість для надання приміщень на території Верхньої Лаври для монастирського життя та діяльності ПЦУ…», – закликав Епіфаній главу уряду

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