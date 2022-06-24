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Денис Шмигаль: «Українці своїм героїзмом заслужили бути в колі великої європейської родини»

Анастасія Диняк

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейського Союзу та як це вплине на українців:

«Історичний день для України. Усі 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали надання нашій державі статусу кандидата на вступ у ЄС. Українці своїм героїзмом та відданістю демократичним цінностям однозначно заслужили бути в колі великої європейської родини.

Україна подолала довгий шлях трансформації в європейську країну з вільною ринковою економікою, розвиненою демократією та повагою до прав і свобод людини. Отримання статусу кандидата засвідчує успішність впровадження реформ та значний прогрес у наближенні до європейських стандартів. Ми вже розпочали інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Маємо підписані авіаційний та енергетичний «безвізи», близькі до укладення митного, промислового та цифрового.

Статус кандидата є важливим сигналом для всіх українців, що наше спільне майбутнє — це Європейський Союз, а процес вступу до ЄС стане невід’ємною частиною шляху відновлення нашої країни. Крім того, це відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

Подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню «зеленого» переходу та зменшенню енергетичної залежності від росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи.

Дякуємо Європейській раді за позитивне рішення. Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС в досягнені високих критеріїв членства та відбудові країни».

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