ЗСУ відбили наступ окупантів на околиці Лисичанська

На 120 добу війни в Україні йдуть запеклі бої на Донбасі. Подекуди російські окупанти почали залучати ДРГ, а також висувають власні резерви. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 23 червня.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують прикривати білорусько-український кордон. З військовими комісаріатами окремих областей проводять мобілізаційні навчання, під час яких відпрацьовують оповіщення та комплектування військових частин.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Харківському напрямку російська армія здійснила артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Краматорському напрямку загарбники активних дій не вели.

На Сєвєродонецькому напрямку ворожі війська вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина. Підрозділи зі складу 2 армійського корпусу за підтримки загонів росгвардії ведуть штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

«Наші воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили», – кажуть у Генштабі.

російські загарбники також провели розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжили наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1 армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Але провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина.

Противник безуспішно намагався скувати боєм дії ЗСУ в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього українські воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

«Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили, тому з великими втратами ворог відійшов», – додають у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

Бійці ЗСУ жорстко придушили спробу наступу ворога в напрямку Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка. Завдав авіаудару по позиціях наших військ неподалік Князівки.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання росіян намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по території України утримують п’ять носіїв високоточної зброї.

Водночас російські окупанти бояться тотального спротиву місцевих на тимчасово захоплених українських територіях, бо не відчувають від них підтримки. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти.

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