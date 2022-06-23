Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії

Британія заявила про запровадження нових санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться нафти, авіаційної галузі та використання в Росії валюти Британії та ЄС. Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Так, британський уряд увів додаткові обмеження для Росії. Зокрема йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорту або використання авіаційного палива та паливних добавок на території Росії.

Окрім того, відтепер у РФ діє заборона на використання фунтів стерлінгів або валют ЄС. Також заборонено надавати, постачати чи доставляти валюту особам, які пов’язані з Росією.

Під обмеженнями також надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов’язаних з імпортом чавуну та сталі. До санкційного списку потрапили окремі товари, які імпортуються з Росії та приносять їй прибуток.

Зауважимо. деякі з цих обмежень поширюються й на тимчасово окуповані території України.