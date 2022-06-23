В Україні зросла кількість поранених дітей

Станом на ранок четверга, 23 червня, російські військові вбили 324 дитини в Україні, ще щонайменше 593 зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 308, Київській – 116, Харківській – 175, Чернігівській – 68, Миколаївський – 48, Луганській – 54, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 056 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 212 з них зруйновано повністю.