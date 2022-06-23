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У бою за Україну загинув командир Андрій Верхогляд

Андрій Котенський

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У бою з рашистами загинув випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, командир батальону, майор Андрій Верхогляд. Про це повідомили у 72-гій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

«Шляхетність та рішучість, сміливість та безмежна, неймовірна життєрадісність. Один з найкращих командирів, гордість бригади. Неможливо уявити Андрія за завісою земного життя… Тепер тримаєш над нами небо. Вічна слава! Вічна пам’ять!», – йдеться у повідомленні.

Довідка

Андрій Верхогляд уродженець Новоград-Волинського Житомирської області. Походить із родини військовослужбовців. Дід, батько й брат – військові.

Навчався у Львові. Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Із 16 березня 2016 року перебував на фронті захищаючи Україну.

Цього ж року під час бойових дій отримав поранення. Лікарі цілий місяць витягали з тіла Андрія осколки, яких було понад 20, чотири осколки так і залишились. Після нетривалого лікування знову став на захист батьківщини.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня (26 березня 2022 року).

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