Окупанти напиваються на передовій, бо бояться ЗСУ

Російські окупанти продовжують шукати варіанти для повернення додому, а ті, хто залишаються, п’ють, бо бояться українських військових. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового, який знаходиться на сході України, з дружиною. Чоловік скаржиться, що багато росіян утікли і не збираються повертатися воювати.

За його словами, російські бійці йдуть у відпустку «за сімейними обставинами», а потім одразу звільняються і більше до України не повертаються.

«У нас всі з***лися, залишилося шестеро людей, уявляєш? Ніхто не повертається, всі звільняються, всі тікають», – розповідає окупант.

Окрім того, чоловік каже, що росіяни дуже бояться атак українських військових, тому напиваються.

«Я бухаю… Тому що боюсь, Тут всі бухають», – каже він.

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