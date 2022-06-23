Окупанти 6 разів обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти вночі шість разів атакували Криворізький район, є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у четвер, 23 червня, вночі ворог активно обстрілював Дніпропетровську область. За словами Резніченка, окупанти поцілили по житлових кварталах.

Близько півночі окупанти з «Ураганів» касетними боєприпасами обстріляли Апостолове. Унаслідок обстрілів зруйновані будинки приватного сектора, перебитий газопровід низького тиску, відсутня вода.

Наразі відомо про двох постраждалих серед місцевих мешканців. Однак, за словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, люди постраждали в результаті необережної взаємодії з боєприпасами, що не розірвалися, а не під час ворожих обстрілів. Двоє тяжкопоранених забрали до лікарні до Кривого Рогу.

На вулицях міста працюють піротехніки, які знешкоджують касетні боєприпаси. Вже виявили 16 касетних елементів.