ОСТАННІ НОВИНИ

Окупанти 6 разів обстріляли Дніпропетровщину

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти вночі шість разів атакували Криворізький район, є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у четвер, 23 червня, вночі ворог активно обстрілював Дніпропетровську область. За словами Резніченка, окупанти поцілили по житлових кварталах.

Близько півночі окупанти з «Ураганів» касетними боєприпасами обстріляли Апостолове. Унаслідок обстрілів зруйновані будинки приватного сектора, перебитий газопровід низького тиску, відсутня вода.

Наразі відомо про двох постраждалих серед місцевих мешканців. Однак, за словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, люди постраждали в результаті необережної взаємодії з боєприпасами, що не розірвалися, а не під час ворожих обстрілів. Двоє тяжкопоранених забрали до лікарні до Кривого Рогу.

На вулицях міста працюють піротехніки, які знешкоджують касетні боєприпаси. Вже виявили 16 касетних елементів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

всі статті
Львівський портал