Львівський десантник збив ворожий вертоліт

Боєць львівської «вісімдесятки» збив російський вертоліт Ка-52 із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

Позбавив російських окупантів ще одного гелікоптера стрілець-зенітник Назар. Завдяки його майстерності ворог позбувся вертольота Ка-52, вартість якого оцінюють у понад 15 млн доларів.

«Завдячуючи майстерності військовослужбовця, ворожа повітряна ціль була вражена з першого пуску ракети», – кажуть у командуванні десантників.

Сам військовий каже, що знищення російського «Алігатора» присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць із дня народження.

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