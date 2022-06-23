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Лукашенко дозволив українцям збирати ягоди в Білорусі. Чому не можна цього робити

Анастасія Диняк

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав дозвіл українцям з прикордонних районів збирати гриби і ягоди на території Білорусі. Українська влада наголошує, що це провокація. Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

Так, Лукашенко дозволив з 1 липня українцям збирати ягоди та гриби на білоруській території до ландшафтного заказника «Ольманські болота». Для цього людям надаватимуть відповідні тимчасові перепустки за спрощеною системою.

«Незважаючи на відсутність подібного запиту з української сторони, сезон 2022 року не стане винятком. Враховуючи усталену практику та пряму залежність рівня життя багатьох жителів прикордонних регіонів сусідньої країни від заготівлі та подальшої реалізації дикоросів», – йдеться у повідомленні.

З 1 липня українцям дозволили перетинати кордон у трьох місцях спрощеного пропуску: «Мутвіца», «Хінічів», «Селище» на напрямках українських сіл Дроздинь, Березове та Познань. При собі потрібно мати паспорт, довідка із сільського виконкому, пропуск на право перебування у прикордонній смузі, виданий Білоруссю, квитанція про сплату мита за відвідування заказника «Ольманські болота».

Водночас очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що це є прямою провокацією зі сторони білоруської влади та закликав утриматися від перетину держкордону.

«Прохання всіх до цього свідомо поставитися і не перетинати державний кордон у зв’язку з тим, що з української сторони він закритий. Збираймо ягоди у наших рідних лісах. Чіткі зони за рішенням ради оборони області вже доведені до вас. Лише у деяких громадах це заборонено. В інших лісах Рівненщини збір ягід дозволений», – наголосив він.

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