296 мільйонів за добу. Притула продовжує збір коштів на «Байрактари» для ЗСУ

Волонтер Сергій Притула за добу назбирав 296 мільйонів гривень на закупівлю двох із трьох запланованих безпілотників «Байрактар» для Повітряних сил ЗСУ. Про це він повідомив у Facebook.

Для того, аби придбати для українських військові три «Байрактари» необхідно понад 0,5 млрд грн або 15 млн доларів. На сьогоднішній ранок зібрано 366 мільйонів гривень від потрібної суми. Зібраних раніше пожертв Фондом Сергія Притули з 2 млн доларів, і українці за добу перерахували 296 мільйонів гривень.

«Добу тому, о 9.00 ми розпочали збір коштів в рамках проекту «Народний Байрактар».

Розуміючи на який захмарний бюджет ми замахнулись.

Але і усвідомлюючи важливість того, чим можемо посилити Повітряні Сили ЗСУ.

Минула доба… Ви задонатили… 296 000 000 грн!!! Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і маємо сумарно 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на ДВА БАЙРАКТРАРИ!!!!! ДВА ЗА ДОБУ!!!! Люди, ви робите щось фантастичне і пишете історію! Шановне товариство! Давайте дотиснемо ще той третій літачок!!!», – закликав Сергій Притула.

Він також зауважив, що до збору коштів масово долучаються всі українці, які перераховюю незначні суми, хоча є й дуже великі перекази.

«Це будуть дійсно народні байрактари. Левова частка переказів – це пожертви розміром 2-5-6-10-20-100-200 гривень. Є і великі перекази, і дуже великі, але поки що донати розміром від 100 000 грн – це радше приємне доповнення до загальної картини! Будемо дуже вдячні великому бізнесу за публічну підтримку нашого проекту!» – додав Сергій Притула.

Усі доступні реквізити зібрані за цим посиланням. Долучайтесь до збору коштів! Кожна гривня важлива!

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