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ЗСУ знищили «еліту» російської армії

Анастасія Диняк

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Українські військові майже повністю знищили «елітні» підрозділи Росії, які готували для протистояння бійцям НАТО. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта, який зараз знаходиться на Харківщині, з дружиною. Чоловік скаржиться, що у них майже вся техніка несправна, а особовий склад кидають «гарматним м’ясом» на передову.

«Західного округу вже немає, тому що він весь в Росії, відмовилися. Повз мене одні «східні» проходять, тому що «західних» вже майже немає. Вся техніка підбита, то «башня» не працює, то колеса пробиті, то ще щось не працює… А так, на передову лише добровольці їдуть і все», – розказує чоловік.

В СБУ зауважили, що до західного військового округу Рф входять, у тому числі, Москва, Санкт-Петербург і «військова еліта», яку готували до протидії силам НАТО.

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