У Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера

На Херсонщині підірвали машину чорнобаївського колаборанта Турульова. Про це повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Укрінформ.

«Підірвана його машина, але колаборант не постраждав», – зазначив Хлань.

За його словами, йдеться про автівку «голови адміністрації» у Чорнобаївці. Наразі деталей інциденту немає.

Зазначимо, що в Чорнобаївці на Херсонщині працівники сільської ради відмовилися від співпраці з російськими загарбниками. росіяни призначили «голову адміністрації Чорнобаївської територіальної громади» Юрія Турульова.

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