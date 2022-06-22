СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ

Служба безпеки ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави – зокрема, схему привласнення комплектуючих до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За даними СБУ, зловмисники намагались незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн.

«Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше пів тисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Посадовці «списували» комплектуючі як непридатні до використання та складували їх у закритих приміщеннях заводу.

Потім вони намагались «провести» викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин і агрегатів. Для цього використовували афілійовані комерційні структури та вносили недостовірні відомості до звітної документації.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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