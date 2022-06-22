Підрозділи рф влаштували перестрілку між собою, – розвідка

Розвідка перехопила розмову, в якій російський окупант розповідає, як командир «мотивує» підлеглих залишатися на позиціях, погрожуючи розстрілом. Також описує, як росіяни влаштували перестрілку самі з собою. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає про ситуацію, коли два російські підрозділи влаштували перестрілку один з одним: «Два різних батальйони заходили. Одні з одного боку лісу, інші з іншої. Ввечері. Зв’язку не було. Пох… (повбивали) один одного, дов… (недоумки). Просто російська армія мене дивує. Сидимо, пацани зараз «по госпіталю» поїдуть, у кого які болячки. Тут таких знаєш скільки? Тільки контракт підписали, два місяці пройшло, їх сюди відправили. І вони сидять з відкритими очима». <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також російський загарбник описав, як разом з іншими окупантами обстрілює села. Крім того, за його словами, його підрозділ «потроху розсипається», дехто пробує втікати, але командир погрожує за втечу розстрілом.

«Перед нами село стоїть, вони його цілий день є… (обстрілюють). Там троє людей живе, село з лиця землі стирають. Нашому командиру прийшли папери, щоб нас виводити ще у березні. Йому взагалі поє… (байдуже). Тому що якщо нас прибрати, треба когось сюди поставити. Тому що тут все одразу знесуть. Нікого ставити. Батальйон у нас потроху розсипається. Хто хоче зй… (тікає). Комбат у нас сказав: тут одна дорога виїзду. Кулемет є, заряджений вже стоїть, я вийду на дорогу і почну поливати, якщо зй… (тікати) будете», – каже він.

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