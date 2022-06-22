Які оригінальні піци скуштувати у Львові

Піца у Львові має надзвичайну популярність й майже дорівнялась за своїм статусом до українського борщу. А тому, якщо споживаєте її часто або ж хочете одразу пірнути у світ незвичних смаків, варто дізнатись, які унікальні піци можна скуштувати у піцерії Смакі-Макі.

Найсмачніші та незвичайні італійські смаколики

Серед найпопулярніших страв в Україні відзначається саме піца. Львів – місто, де можна скуштувати чи не найбільшу кількість цієї страви, що вражає своїми оригінальними, смачними варіантами.

З грушою

Певно, найнезвичнішим варіантом стала саме піца, до складу якої входять солодкі, ніжні слайси із свіжої груші. Цей інгредієнт не лише надає оригінального посмаку, а й неймовірно добре поєднується зі шматочками сиру дор-блю, моцарели, а також вершковим соусом й сиром пармезан. А справжньою окрасою страви стали цілі шматочки волоського горіха, які будуть приємно хрускотіти у роті.

З морепродуктами

Поєднання ніжного, італійського тіста та популярних морепродуктів – найсмачніше, що можна спробувати у піцерії. Особливо, якщо до складу такої страви будуть входити не лише звичні коктейльні креветки, а й шматочки кальмара, крихітні восьминіжки, печені мідії та інші, що вкриваються соусом Неаполітано та скибкою свіжого лимона.

З креветками

Ще один варіант, максимально близький до морепродуктів – це піца з креветками та шматочками свіжого, поживного лосося. Не секрет, що вони добре печуться, а тому мають незвичний посмак, особливо, якщо поєднати їх з помідорами чері, сиром пармезан, а також ніжним соусом на основі справжніх вершків.

З овочами

Вегетаріанська піца – справжня знахідка для тих, хто не хоче завжди куштувати м’ясо або ж традиційні варіанти з курочкою або салямі. Для такої піци використовують цілий мікс овочів, де можна знайти не лише звичні помідори та печериці, а ще й баклажани, кабачки та болгарський перець, присмачений часниковою олією.

З оливками

Вона ж Капрічоза, справжня італійська класика, яку нарешті можна скуштувати в Україні. Її особливість полягає у міксуванні не лише оливок, а й поживної, низькокалорійної шинки разом зі свіжими печерицями та часниковою олією, що додає смаку та аромату.

Доставка піци у Львові кур’єром

А щоб скуштувати представлені варіанти піци, замовляйте їх у ресторані під назвою SushiGoPizza, що пропонує широке італійське меню від талановитого піцайоло.

У закладі діє власна кур’єрська доставка, яка працює не лише у межах міста, а й маленьких поселеннях поблизу. А тому можна замовити смаколики й отримати їх усього за пів години у Львові, або за годину за його межами.

Ресторан робить усе можливе, аби замовлення були зручними та комфортними. Наприклад, пропонує актуальні способи оплати, а також безкоштовну доставку у місті у випадку замовлення на суму від 250 грн.

А ще можна скористатись актуальними акціями та знижками, які допоможуть добряче зекономити!

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