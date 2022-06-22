День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світової… На жаль, цьогоріч це скорботне свято набуло й нового значення, оскільки десятки мільйонів українців відчули, що являє собою клята війна. Сувора, брудна, смертоносна, кривава, підступна… Війна – це завжди біль і втрати.

Вона нанесла болючого удару й по більш ніж 70-тисячній трудовій родині «АТБ». Нагадаймо, що корпорація «АТБ» — це найбільший роботодавець галузі роздрібної торгівлі. З перших днів бойових дій чимала кількість працівників найпотужнішої за багатьма показниками торговельної мережі країни стала на захист своєї Батьківщини. Ті, хто залишився на варті продовольчої безпеки країни, перейшли на воєнний режим роботи, адже потреба у свіжих продуктах за чесними цінами в такі часи надзвичайно актуальна.

Згідно з даними компанії, за 119 днів повномасштабної російсько-української війни від рук окупантів загинули 39 співробітників «АТБ». Ще близько вісімдесяти із пораненнями різних ступенів важкості потрапили на лікарняні ліжка. Ці Герої назавжди вписали свої імена в новітню історію Незалежної України. Вони допомогли зупинити в рази потужнішого за чисельністю та важкими видами озброєння ворога.

Однією з такий втрат для міцної родини «АТБ» став Олександр Олександрович Шулєпов. Одесит, керівник магазину «АТБ» «Продукти-1021» з першого дня війни вступив до лав ЗСУ. На фронті був у складі першого артилерійського взводу сьомої артилерійської батареї. Стояв на захисті Харківщини, звідки наразі ЗСУ потужно відкидає ворога. Однак повного звільнення Слобожанщини він не побачить – його життя трагічно обірвалося на полі бою. Указом Президента України Володимира Зеленського Героя нагороджено орденом «За мужність» посмертно. Вічна пам’ять!

Станом на сьогодні вже понад дві тисячі працівників «АТБ», яких в компанії завжди вважали своїм найціннішим капіталом, змінили зручну робочу уніформу на військову та взяли до рук зброю. Вони хоробро боронять нашу свободу та відстоюють правду. Незалежно від того, які посади вони займали у мирний час, нині кожен із них став на захист України. Сьогодні вони є українськими солдатами – компанія дуже пишається ними.

У надскладний воєнний час «АТБ» робить вагомий внесок в підтримку вітчизняної економіки (створює нові робочі місця, стабільно сплачує податки до бюджетів усіх рівнів) і надає підтримку нашим захисникам, вимушеним переселенцям, мешканцям чималої зони бойових дій, постраждалим від ракетних ударів медичним установам, волонтерським організаціям тощо… Згідно з даними з відкритих джерел, загальна сума гуманітарної допомоги українцям від «АТБ» з початку повномасштабного воєнного вторгнення вже перевищила 200 млн грн. І ця цифра стрімко зростає, адже активна фаза війни з 24 лютого не припинялася ні на мить.

Як патріотичний і соціально орієнтований бізнес «АТБ» цілодобово стоїть на варті продовольчої безпеки нашої країни. До початку неспровокованого воєнного вторгнення російських загарбників в усіх областях України працювало понад 1300 комфортних сучасних супермаркетів найбільшої торговельної мережі. Асортимент у них перевищував 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності. Звісно, зараз ситуація дещо змінилася. Тим не менш «АТБ» активно працює над відновленням країни загалом і власної мережі зокрема. Саме магазини «АТБ» першими були відновлені та прийняли покупців на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За останні два місяці поновили роботу 137 супермаркетів мережі, які зазнали руйнувань, були розграблені та розгромлені ворогом під час бойових дій.

Станом на цей час у країні працюють 1109 магазинів «АТБ». Цей показник поступово збільшується. Окрім відновлення магазинів, компанія запускає роботу нових розподільних центрів (на заміну зруйнованим) і готує відкриття нових магазинів у безпечних мирних західних областях. Уже прийняли перших покупців чотири новеньких супермаркети у Львові, Ужгороді, Чернівцях. Ці міста стали притулком для великої кількості вимушених переселенців. Це не тільки допоможе забезпечити широкі верстви громадян якісними продуктами за демократичними цінами, але й дозволить створити сотні нових і поновити тисячі вже наявних робочих місць.

Також слід згадати, що заради продовольчої безпеки країни з початку війни компанія «АТБ» працює у режимі 24/7. На поличках зручних магазинів мережі у всіх куточках країни (окрім тимчасово окупованих) представлено чималий асортимент свіжих продуктів і товарів першої необхідності гарної якості.

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