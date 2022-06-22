Автомобіль нардепа-колаборанта Ковальова таки підірвали

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що автомобіль народного депутата Олексія Ковальова на Херсонщині був підірваний. Про це він повідомив в прямому ефірі телемарафону, пише Українська правда.

«Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірваний. У якому стані цей колаборант і зрадник – зараз ми ще з’ясуємо», – повідомив Кирило Буданов.

Начальник ГУР пояснив, що будь-які «незвичні» події в Херсонській області впродовж останніх чотирьох діб сталися завдяки руху опору, який співпрацює з українськими силовими структурами, в тому числі військовою розвідкою.

До цього ряд змі поширили інформацію депутата від «Слуги народу» Євгена Шевченко, що Ковальова підірвали в Херсоні в день, 22 червня. Утім українське військово-політичне керівництво заперечило цю інформацію.

8 червня нардеп від «Слуги народу» Ковальов зізнався що він співпрацює з російськими окупантами на Херсонщині. Фракція «Слуга народу» звернулась до керівництва Верховної Ради з проханням негайно позбавити його мандату.

28 квітня фракція «Слуга народу» повідомила, що призупинила його членство в партії й фракції, а також звернеться до правоохоронців. А вже 3 травня депутати виключили Ковальова зі складу фракції «Слуга народу».

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