Окупанти бояться потрапити в оточення ЗСУ

Російські окупанти розуміють, що українські військові оточують їх попри те, що вони просуваються вперед. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Так, розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову двох російськи окупантів, які беруть участь у бойових діях на території України. Один з військових скаржиться, що довго немає ротації і він боїться оточення з боку ЗСУ.
«За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися», – розповідає він.
На питання співрозмовника, хто залишився позаду, росіянин відповідає, що «силовики-алкаші, хорошого нічого немає».
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Анастасія Диняк