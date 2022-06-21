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На Запоріжжі жінка привласнювала кошти для ЗСУ

Анастасія Диняк

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Правоохоронці затримали жінку, яка разом зі спільником, збирали гроші нібито на потреби українських військових, однак привласнювали їх собі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, за даними слідства, мешканка Запоріжжя зі ще одним громадянином, особа якого наразі встановлюється, розробили шахрайську схему, прикриваючись волонтерською діяльністю.

Кошти вони збирали нібито для формування фонду благодійної організації, метою якої є придбання гуманітарної допомоги для ЗСУ. Спільник жінки просив у людей гроші, представляючись заступником голови Івано-Франківської ОДА.

Після отримання коштів затримана знімала їх через банкомат та відправляла певну суму своєму спільнику. З березня по квітень зловмисники обікрали понад десятьох людей, привласнивши майже 400 тисяч гривень.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).

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