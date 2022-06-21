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На Запоріжжі цивільні підірвалися на ворожій міні

Анастасія Диняк

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На російській міні підірвалися мирні мешканці, які намагалися самостійно евакуюватися з Запоріжжя. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, за даними слідчих, російські окупанти замінували поле та ґрунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району на Запоріжжі. У понеділок, 20 червня двоє місцевих мешканців намагалися самостійно виїхати з тимчасово окупованої території.

По дорозі автомобіль з людьми підірвався на ворожій міні. Людей з тяжкими пораненнями доставили до лікарні. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Правоохоронці наголошують, що російські військові продовжують своїми діями порушувати вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.

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