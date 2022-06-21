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На Львівщині під виглядом гуманітарки намагались ввезти контрабанди на 70 млн грн

Ольга Денисяка

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На Львівщині викрили схему ввезення комп’ютерної техніки, брендового одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Вартість вилучених товарів – 70 млн грн. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ділки намагалися провезти комп’ютерну техніку, телефони, брендовий одяг та жіноче взуття», – заявив Максим Козицький.

Під час огляду транспортного засобу виявили та вилучили 14 палетів і 951 коробку з комп’ютерною технікою марки Apple, Xiaomi, мобільними телефонами марки Apple, Xiaomi, Samsung, новим жіночим взуттям марки Сasadei, Vero, Bomond та брендовим одягом марки Dior.

За інформацією голови ОВА, зловмисники підробили документи і везли все це нібито для потреб ЗСУ. На вилучене майно наклали арешт. Наразі тривають судово-товарознавчі експертизи. За попередніми даними, загальна вартість вилучених товарів становить орієнтовно 70 мільйонів гривень.

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Фото: Facebook/Максим Козицький

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