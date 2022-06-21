На Львівщині під виглядом гуманітарки намагались ввезти контрабанди на 70 млн грн

На Львівщині викрили схему ввезення комп’ютерної техніки, брендового одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Вартість вилучених товарів – 70 млн грн. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ділки намагалися провезти комп’ютерну техніку, телефони, брендовий одяг та жіноче взуття», – заявив Максим Козицький.

Під час огляду транспортного засобу виявили та вилучили 14 палетів і 951 коробку з комп’ютерною технікою марки Apple, Xiaomi, мобільними телефонами марки Apple, Xiaomi, Samsung, новим жіночим взуттям марки Сasadei, Vero, Bomond та брендовим одягом марки Dior.

За інформацією голови ОВА, зловмисники підробили документи і везли все це нібито для потреб ЗСУ. На вилучене майно наклали арешт. Наразі тривають судово-товарознавчі експертизи. За попередніми даними, загальна вартість вилучених товарів становить орієнтовно 70 мільйонів гривень.

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Фото: Facebook/Максим Козицький