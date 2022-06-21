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На Харківщині окупанти за добу вбили 15 людей

Анастасія Диняк

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Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 15 мирних мешканців та ще 16 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У вівторок, 21 червня, увечері російські військові обстріляли Чугуївську громаду. За попередньою інформацію шестеро людей загинули і ще четверо поранені. Наразі дані щодо постраждалих ще не остаточні.

У Харкові внаслідок обстрілу загинули 5 мирних мешканців і ще 11 поранені. Ще 3 загиблих — у Золочівській громаді.

Окрім того, у селі Безруки Харківському районі внаслідок обстрілу загинула 8-річна дитина, а її мати отримала поранення.

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