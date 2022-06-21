На Харківщині окупанти за добу вбили 15 людей

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 15 мирних мешканців та ще 16 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У вівторок, 21 червня, увечері російські військові обстріляли Чугуївську громаду. За попередньою інформацію шестеро людей загинули і ще четверо поранені. Наразі дані щодо постраждалих ще не остаточні.

У Харкові внаслідок обстрілу загинули 5 мирних мешканців і ще 11 поранені. Ще 3 загиблих — у Золочівській громаді.

Окрім того, у селі Безруки Харківському районі внаслідок обстрілу загинула 8-річна дитина, а її мати отримала поранення.